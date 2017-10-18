Бен Арфа зимой может перебраться в один из английских клубов

Полузащитник ПСЖ Атем Бен Арфа предстоящей зимой, скорее всего, сменит клубную прописку.

Напомним, что парижане пытались продать 30-летнего хавбека еще летом, но тогда не смогли найти покупателя.

Не исключено, что французский клуб согласится отпустить Бен Арфа, который в нынешнем сезоне ни разу не сыграл за ПСЖ, в новую команду безвозмездно. Сам Бен Арфа, по слухам, намерен перебраться в Англию.

Ранее сообщалось, что к Бен Арфа присматривается «Ренн».

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