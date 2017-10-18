Бывший нападающий «Фиорентины» и «Вильяррела» Джузеппе Росси может продолжить карьеру в одном из трех клубов. Сообщается, что в данный момент за игроком наблюдают следующие команды: «Кьево», «Алавес» и «Лас-Пальмас». Предполагается, что 30-летний футболист вернется в Италию, где сможет продолжить выступать. Если переезд в Верону не сможет состояться, то Росси может продолжить выступления в Испании, где он провел последний год, играя за «Леванте» и «Сельту». Летом этого года «Сельта» объявила, что не намерена предлагать новый контракт Джузеппе Росси.

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