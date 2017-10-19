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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
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Милик: «Восстановление идет хорошо»

сегодня, 10:43

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик поделился новостями о своем восстановлении. 

«У меня была операция три недели назад. Колено все еще опухшее, мне иногда бывает больно, но с каждым днем я чувствую себя лучше, и на данный момент восстановление идет хорошо. В подобных ситуациях очень важна поддержка, хочу поблагодарить всех людей, которые мне ее устроили».

Ранее сообщалось, что Аркадиуш Милик получил серьезную травму и выбыл на срок до 5 месяцев. 

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Алсидес Гиджиев
сегодня в 11:05
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