Милик: «Восстановление идет хорошо»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик поделился новостями о своем восстановлении.



«У меня была операция три недели назад. Колено все еще опухшее, мне иногда бывает больно, но с каждым днем я чувствую себя лучше, и на данный момент восстановление идет хорошо. В подобных ситуациях очень важна поддержка, хочу поблагодарить всех людей, которые мне ее устроили».



Ранее сообщалось, что Аркадиуш Милик получил серьезную травму и выбыл на срок до 5 месяцев.

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