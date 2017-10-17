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Вилков обслужит матч ЦСКА - «Зенит» и другие судейские назначения на 14-й тур РФПЛ

сегодня, 15:32

Российский футбольный союз назначил судей и инспекторов на матчи 14-го тура РФПЛ.

21 октября (суббота)

«СКА-Хабаровск» – «Уфа»: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Тосно» – «Ростов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Рубин» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Спартак» – «Амкар»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

22 октября (воскресенье)

«Урал» – «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

ЦСКА – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Анжи» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

23 октября (понедельник)

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

О судейских назначениях прошлого тура вы можете узнать здесь.

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Все комментарии
nikolah ответил makkie
сегодня в 15:55
makkie:
Ахах, кони, вы точно попали... Вилков знает в чью пользу свистеть) З.Ы. Ху из Кукуян?
в матче с вами в нашу пользу судил?
и хочешь сказать из-за него Спартак проиграл?
RussianHorse
сегодня в 15:54
спартак Кукуян получит в матче с Амкаром, а не 3 очка, гы-гы
Казанский ответил Аксинья
сегодня в 15:52
Аксинья:
Но симпотизирует тому, который платит больше...А кейс Миллера в этом сезоне намного весомее лопатника Гиннера...
Вот и я про то же.Кто круче,Газпром или Россети в стране?Газ или электричество)))
Аксинья ответил Казанский
сегодня в 15:49
Казанский:
Вилков-слуга двух господ)))
Но симпотизирует тому, который платит больше...А кейс Миллера в этом сезоне намного весомее лопатника Гиннера...
LOpp
сегодня в 15:49
видимо тяжело назначать (находить) судей на матчи Зенита с московскими клубами. Ведь этот судья должен быть не из Москвы, не из Питера и не иметь карту Газпромбанка.
Efimych
сегодня в 15:47
знача вилку ежеля он будя судити правильна зимоя газъ бяз платы будить
Казанский ответил Аксинья
сегодня в 15:47
Аксинья:
Зенит с помощью Вилкова "обслужит" армейцев при любом раскладе...
Вилков-слуга двух господ)))
makkie
сегодня в 15:47
Ахах, кони, вы точно попали... Вилков знает в чью пользу свистеть)

З.Ы. Ху из Кукуян?
Казанский ответил cska plus
сегодня в 15:47
cska plus:
Кукуян племянник Симоняна.
А Бутенко родственник Порошенко.Железная конская логика)))
Аксинья ответил Казанский
сегодня в 15:46
Казанский:
Вилков обслужит матч ЦСКА - «Зенит» ------------------------ Здесь обслужит,в других матчах рассудит..Чуете разницу?))))
Зенит с помощью Вилкова "обслужит" армейцев при любом раскладе...
cska plus
сегодня в 15:40
Кукуян племянник Симоняна.
Казанский
сегодня в 15:38
Вилков обслужит матч ЦСКА - «Зенит»
------------------------
Здесь обслужит,в других матчах рассудит..Чуете разницу?))))
TihonAlt
сегодня в 15:37
14-й тур.
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