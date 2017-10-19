Олич пополнил тренерский штаб сборной Хорватии

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Чехия. Высшая лига
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
  • Главные новости
  • Все новости
12:26
Промес претендует на награду игрока недели в Лиге чемпионов82
10:22
Анчелотти может возглавить сборную Хорватии на время чемпионата мира10
09:29
А. Ерёменко: «У Романа есть цель – вернуться в футбол. Он вернётся очень сильным»41
08:53
Ловчев: «После поражения от „Арсенала“ игроки „Зенита“ выскочат на поле обожжёнными»53
23:40
МЮ на выезде добыл победу над «Бенфикой»41
14:50
Симонян: «Искренне желаю ЦСКА выйти из группы в Лиге чемпионов»0
14:49
Боков: «Нельзя хоронить оборону ЦСКА!»0
14:43
Николас: «Моуриньо возвёл нытьё в ранг искусства»4
14:36
Фернандеш: «Попал в футбол благодаря компьютерной игре»3
14:23
Банти рассудит «Наполи» и «Интер»1
14:17
Агент: «Бензема не собирается куда-либо уходить из „Реала“»5
14:09
Фернандеш: «Я заслуживаю играть за сборную Португалии»13
14:06
Оуэн: «Салах - это прекрасное подписание „Ливерпуля“»5
13:52
Главный тренер сборной Северной Ирландии на 16 месяцев лишён водительских прав7
13:29
Бакка: «Я играл за худший „Милан“ в истории»19
13:19
Фернандеш: «Проблем с алкоголем у меня не было»16
13:17
Чугайнов: «Нельзя сказать, что Бердыев - прям лучший тренер России, но точно один из»45
13:07
Виалли: «Мората эффективнее Лукаку»7
13:05
Ливайя: «Я влюблен в „Интер“, поэтому хочу забить „Милану“»2
12:56
Раньери: «Возглавить „Лион“? Никогда не говори „никогда“»1
12:45
Иммобиле близок к продлению контракта с «Лацио»2
12:45
«Тосно» потерял Быстрова на неделю9
12:33
Кейн: «Роналду был для меня образцом для подражания в юности»12
12:29
Мяч Глушакова в ворота «Севильи» претендует на гол недели в Лиге чемпионов18
12:23
РФС намерен ужесточить санкции за нарушение регламента3

Олич пополнил тренерский штаб сборной Хорватии

сегодня, 14:19

Как сообщает пресс-служба сборной Хорватии по футболу, бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич стал помощником главного тренера сборной Златко Далича.

«Для меня большая честь снова стать частью национальной команды, в этот раз в новой роли. Я благодарю Далича за доверие и постараюсь приложить максимум усилий для достижения нашей общей цели, которой является выход в финальную часть чемпионата мира в России», - заявил Олич.

Ранее ходили слухи, что Карло Анчелотти может возглавить сборную Хорватии

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
drug01
сегодня в 14:32
Удачи тебе наш Олич!
жменя семечек
сегодня в 14:31
как же его вчера ЦСКА не хватала
sir-5
сегодня в 14:31
Ивица,лучше Гончара смени,у тебя лучше получится. Впрочем,постажируйся в сборной,ибо в планы Гинера пока не входит расставаться с этой вяленой рыбой.
Шуnя771
сегодня в 14:31
Хороший игрок! Был.

Может и как тренер состоится...
DawnOfDestiny
сегодня в 14:25
заслужил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100