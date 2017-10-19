Олич пополнил тренерский штаб сборной Хорватии

Как сообщает пресс-служба сборной Хорватии по футболу, бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич стал помощником главного тренера сборной Златко Далича.



«Для меня большая честь снова стать частью национальной команды, в этот раз в новой роли. Я благодарю Далича за доверие и постараюсь приложить максимум усилий для достижения нашей общей цели, которой является выход в финальную часть чемпионата мира в России», - заявил Олич.



Ранее ходили слухи, что Карло Анчелотти может возглавить сборную Хорватии.

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