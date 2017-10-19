Мяч Глушакова в ворота «Севильи» претендует на гол недели в Лиге чемпионов

Мяч, забитый полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым в ворота «Севильи», оказался в числе самых ярких голов 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Помимо выстрела капитана «красно-белых» на гол недели в ЛЧ также претендуют мячи, забитые хавбеком «Ювентуса» Миралемом Пьяничем (в ворота «Спортинга»), полузащитником «Базеля» Таулантом Джакой (в ворота ЦСКА), нападающим «Ромы» Эдином Джеко (в ворота «Челси») и защитником «Челси» Давидом Луисом (в ворота «Ромы»).
Отдать свой голос можете здесь.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Теперь главное чтоб один из голов Базеля тоже лучшим не признали.
Тогда станет совсем кисло.
Теперь главное чтоб один из голов Базеля тоже лучшим не признали.
Тогда станет совсем кисло.