Анчелотти может возглавить сборную Хорватии на время чемпионата мира

По информации итальянской прессы, руководство Хорватского футбольного союза заинтересовано в сотрудничестве с экс-наставником «Баварии» Карло Анчелотти.

По слухам, 58-летнему специалисту может быть предложена должность главного тренера сборной Хорватии на время чемпионата мира-2018, если «шашечные», конечно, туда попадут.

Сам итальянец, который временно находится без работы, хотел бы вернуться в клубный футбол со следующего сезона, потому краткосрочное предложение хорватов его может заинтересовать. При этом в стыковых матчах против сборной Греции национальной командой Хорватии будет руководить Златко Далич, который был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «шашечных» после отставки Анте Чачича.

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