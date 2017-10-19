Боков: «Нельзя хоронить оборону ЦСКА!»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков считает, что рано хоронить нынешнюю оборону столичного клуба.



«Да, ребята в матче с „Базелем“ не успевали, но такое бывает. Это случалось и в прошлом году, и в позапрошлом. В то же время не стоит говорить, что эти футболисты свое отыграли. Нельзя их хоронить! Согласен, они не становятся моложе и где-то получается, а где-то – нет. Но ребята все равно приносят огромную пользу и команде, и клубу, и российскому футболу. Игнашевич и братья Березуцкие, уверен, еще не сказали своего последнего слова в ЦСКА».



Недавно член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал игру ЦСКА против «Базеля».

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