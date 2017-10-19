Ерохин: «Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин не считает, что ведущие российские футболисты не уезжают в иностранные клубы, так как боятся потерять в зарплате:

«Что бы я выбрал - большие деньги в России или выступление за европейский клуб? Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег. Такие клубы, как „Зенит“, стремятся каждый год бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов с лучшими командами. Поэтому футбольная составляющая тут также на высоком уровне.

Были ли перед переходом в „Зенит“ какие-то предложения из Европы? На самом деле, думаю, что разговоры какие-то могли бы быть. Но в преддверии чемпионата мира в России хотелось бы играть в РФПЛ, потому что тренер присутствует на многих матчах. Конечно, если ты едешь в хорошую европейскую команду, ты в любом случае будешь на виду. Например, как Андрей Ярмоленко, который играет в „Боруссии“, и никто про него не забудет. Но на данный момент таких разговоров и предложений не было».

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