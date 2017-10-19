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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
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Шунин: «Ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную»

сегодня, 09:40

Голкипер «Динамо» Антон Шунин признался, что мечтает о вызове в сборную России, однако не имеет претензий к тренерскому штабу национальной команды:

«Конечно, амбиции попасть в заявку сборной на чемпионат мира имеются. Я ни в коем случае не забыл о сборной и не отказался от борьбы за попадание в нее. Любой игрок хочет выступить на чемпионате мира, особенно если он проходит в его родной стране. Каждый футболист мечтает попасть в национальную команду, и я не исключение. Буду работать, доказывать свое право на место в ее составе и надеяться, что тренерский штаб сборной обратит на меня внимание. До последнего момента не сдамся.

Не обсуждали ли Черчесов и Стауче со мной возможность моего приглашения в команду? Нет, конечно. Смысл об этом говорить? Будешь хорошо играть - будешь в сборной. Думаю, желание попробовать меня Станислав Саламович и Гинтарас оформят в виде официального вызова, если сочтут его нужным. А обсуждения перспектив здесь ни к чему. У меня отличные отношения с обоими специалистами. Я часто с ними разговариваю, мы можем встретиться, когда они приезжают. Но я ни в коем случае не буду спрашивать, почему меня не вызывают в сборную. А они не будут мне этого объяснять. Нужно на поле доказывать свое право быть в национальной команде. Если „Динамо“ будет побеждать, а я - чаще спасать команду и реже ошибаться, вызов будет. Тем более, я хорошо знаю этого тренера вратарей, Гинтарас вместе с Черчесовым работал в нашем клубе. Это отличный специалист. Уверен, что голкиперы в сборной России будут только прогрессировать». 

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Все комментарии
Komatozzzzz
сегодня в 10:24
Это всё проклятие Гулливера...
PITER_1
сегодня в 10:20
чтобы попасть в женскую сборную тебе надо провести ампутацию, актриска
Морозовский
сегодня в 10:04
В сборной для полного счастья не хватает только Шунина!
starche
сегодня в 09:56
Уровень ФНЛ , говорить не о чём.
Дмитрий Аександров
сегодня в 09:52
Забудь о сборной, ты и уровню "Динамо" соответствуешь с большой натяжкой.
Остапчук 67
сегодня в 09:44
Шунин, ты зачем заговорил об этом?
В России есть два десятка вратарей, которые сильнее тебя.
Gotlib
сегодня в 09:42
В сборной процветает непотизм. ))) Усатый своего земляка пригласил на место вратаря.
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