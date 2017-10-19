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Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
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Ловчев: «После поражения от „Арсенала“ игроки „Зенита“ выскочат на поле обожжёнными»

сегодня, 08:53
ЗенитЗенит-:-РусенборгРусенборг20:00 Не начался

Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал свой прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Русенборгом»:

«В этом году „Зенит“ после неудачных матчей всегда собирается и великолепно проводит следующую игру. „Сине-бело-голубые“ проиграли в последней встрече тульскому „Арсеналу“ в рамках чемпионата России. При этом даже не забили. И такому результату нет объяснений. Если бы еще лондонскому „Арсеналу“, можно было бы понять. Но команде из низшей части турнирной таблицы российской Премьер-Лиги.. Непонятно. Я думаю, что у Роберто Манчини состоялся серьезнейший разговор с футболистами. Игроки петербургского клуба на этот раз выскочат на поле обожженными. Тем более это матч в рамках Лиги Европы. А „Зенит“ делает высокие ставки на еврокубки.

Что касается „Русенборга“, то это типичная скандинавская команда, которая борется на каждом участке поля. Да, может быть, футболистам норвежского клуба не хватает исполнительского мастерства. Но вот в старании и желании биться им точно не отказать. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, я думаю, что „Зенит“ за счет более высокого класса одержит минимальную победу в малорезультативном матче».

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Все комментарии
LOpp
сегодня в 09:59
что интересно у них там подгорело?))
starche
сегодня в 09:51
Кстати, Руссенборг в национальном чемпионате идёт на первом месте с отрывом в 10 очков............................Команда очень приличная, играя в "пол-ноги" у неё не выиграть.
Морозовский ответил drug01
сегодня в 09:38
drug01:
Цска не повезло Зениту нужна победа любой ценой. .... .
Наоборот, "ЦСКА" повезло вчера, что СЧЁТ оказался на табло не сильно позорный.
Académica de Coimbra ответил номер 12
сегодня в 09:35
номер 12:
Например, потому что игроки Зенита не желают своих болельщиков, и сливают "не нужные матчи", хотя способны разгромить хоть Спартак, хоть Сосьедад
Ничего не понял, что значит игроки "не желают болельщиков"? Ты вообще про футбол?
Морозовский
сегодня в 09:33
Игрокам "Зенита" надо зарплаты удвоить - может тогда у них появится желание и старание!
номер 12 ответил Académica de Coimbra
сегодня в 09:32
Académica de Coimbra:
Лизнула бомжам проводница... Ну, давай версии почему зенит-Арсенал странный матч?
Например, потому что игроки Зенита не желают своих болельщиков, и сливают "не нужные матчи", хотя способны разгромить хоть Спартак, хоть Сосьедад
Гус Пойет
сегодня в 09:31
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 09:27
    Не дай "бог" копчёнными)). Вираж не узнает своих любимцев)))
    Académica de Coimbra ответил Locomotive Breath
    сегодня в 09:26
    Locomotive Breath:
    Да, матч Зенит-Арсенал был, мягко говоря, странным. Но, как говорится, дело прошлое. Победы Зениту сегодня и ИГРЫ. P.S. А визг стоит по всей Руси... Предлагаю СМИ расшифровывать не «средства массовой информации», а «спартак москва информ». Событие тысячелетия, бляха медная.
      Т34
      сегодня в 09:24
      Зенитовцы выскочат на боле "обожженными после поражения, намекает Ловчев. Не превратиться бы вообще в "головешку" после игры с Русенборгом. Команда, которая не представляет большой опасности, таит в себе ту неожиданность, к которой нас приводит иногда недооценка соперника или переоценка своих сил, в результате чего следует потеря очков. Бней Иегуда стоит в ряду живых примеров безолаберности и шапкозакидательства.
      Locomotive Breath
      сегодня в 09:23
      Да, матч Зенит-Арсенал был, мягко говоря, странным. Но, как говорится, дело прошлое. Победы Зениту сегодня и ИГРЫ. P.S. А визг стоит по всей Руси... Предлагаю СМИ расшифровывать не «средства массовой информации», а «спартак москва информ». Событие тысячелетия, бляха медная.
      n272nm
      сегодня в 09:19
      Опять мясу Зенит покоя не даёт. Опять "эксперД" из Спартака высказывает своё мнение о Зените.
      пелеvin
      сегодня в 09:13
      ...это Ловчев навеки бромантаном обожженный...
      Ангел неБесГрешен ответил stavr74
      сегодня в 09:12
      stavr74:
      обожжёнными или обиженными ????????
      Обнажёнными, не ?
      stavr74
      сегодня в 09:08
      обожжёнными или обиженными ????????
      kolpankolpan ответил Académica de Coimbra
      сегодня в 09:06
      Académica de Coimbra:
      Может просто проиграли или не можешь такого допустить?
      Допустить можно-но ведь специально не шли вперед.Откатывали мяч назад.Я такой игры при Манчини да и при цыгане еще не видел.Отдельные личности пытались -Шатов, Кузяев и Кришито.И это все.
      Académica de Coimbra ответил kolpankolpan
      сегодня в 09:04
      kolpankolpan:
      Вот и версий то нет.Все тихо так.Но воняет сильно.
      Может просто проиграли или не можешь такого допустить?
      kolpankolpan ответил Académica de Coimbra
      сегодня в 09:03
      Académica de Coimbra:
      Игру я видел. Версии есть, кроме вредительства трампушки)))?
      Вот и версий то нет.Все тихо так.Но воняет сильно.
      Académica de Coimbra ответил kolpankolpan
      сегодня в 09:02
      kolpankolpan:
      Они не играли--пас вперед и тут -же назад.Значит кому-то надо было.И это ведь не только мое мнение.
      Игру я видел. Версии есть, кроме вредительства трампушки)))?
      drug01
      сегодня в 09:02
      Цска не повезло Зениту нужна победа любой ценой. ....
      .
      kolpankolpan ответил Académica de Coimbra
      сегодня в 09:01
      Académica de Coimbra:
      Проект сдал игру? А зачем?
      Они не играли--пас вперед и тут -же назад.Значит кому-то надо было.И это ведь не только мое мнение.
      Académica de Coimbra ответил kolpankolpan
      сегодня в 08:59
      kolpankolpan:
      Объяснение есть.Игру сдали.Это единственное объяснение такой игры.
      Проект сдал игру? А зачем?
      kolpankolpan
      сегодня в 08:56
      Объяснение есть.Игру сдали.Это единственное объяснение такой игры.
      ermak6848
      сегодня в 08:56
      Время покажет тов. Ловчев....!?
      Зиниту нужен каждый
      сегодня в 08:55
      Я бы другое прилагательное использовал, но нельзя.
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