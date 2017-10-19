Ловчев: «После поражения от „Арсенала“ игроки „Зенита“ выскочат на поле обожжёнными»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев дал свой прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Русенборгом»:

«В этом году „Зенит“ после неудачных матчей всегда собирается и великолепно проводит следующую игру. „Сине-бело-голубые“ проиграли в последней встрече тульскому „Арсеналу“ в рамках чемпионата России. При этом даже не забили. И такому результату нет объяснений. Если бы еще лондонскому „Арсеналу“, можно было бы понять. Но команде из низшей части турнирной таблицы российской Премьер-Лиги.. Непонятно. Я думаю, что у Роберто Манчини состоялся серьезнейший разговор с футболистами. Игроки петербургского клуба на этот раз выскочат на поле обожженными. Тем более это матч в рамках Лиги Европы. А „Зенит“ делает высокие ставки на еврокубки.

Что касается „Русенборга“, то это типичная скандинавская команда, которая борется на каждом участке поля. Да, может быть, футболистам норвежского клуба не хватает исполнительского мастерства. Но вот в старании и желании биться им точно не отказать. Поэтому, исходя из всего вышесказанного, я думаю, что „Зенит“ за счет более высокого класса одержит минимальную победу в малорезультативном матче».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте