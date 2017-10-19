Чугайнов: «Нельзя сказать, что Бердыев - прям лучший тренер России, но точно один из»

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал не самый удачный старт сезона в исполнении «Рубина»:

«Удивляет ли „Рубин“ Бердыева своей игрой и местом в таблице? Вы уж простите, но дилетантский подход заключается в чем: живые люди должны по щелчку пальцев тренера измениться. Он пришел и сказал: „Бей не в „шестерку“, бей в „девятку“, и они делают. Но это живые люди, которые в экстремальных, подчеркиваю, условиях взаимодействуют между собой. И даже добиться того, что в таких условиях они будут хорошо взаимодействовать между собой достаточно непросто.

Как отношусь к Бердыеву? Хорошо отношусь. Хороший тренер, который результатами и работой доказал, что он состоятельный. В чем сложность работы тренера вообще? В работе по конспектам? Лёгкого успеха, что я прочитаю и чего-то добьюсь, нет. Главное – в работе внутри клуба. С одними футболистами надо так, с другими так. Пока взаимопонимание между тренерским штабом и футболистами не будет стопроцентным, на что-то серьезное рассчитывать нельзя. Все должны разговаривать на одном языке. Кажется, что всё это просто, но нет. Тренер должен полностью доверять футболисту и наоборот.

Бердыев – лучший тренер России? Возможно. Нельзя сказать, что прям лучший, но точно один из“.

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