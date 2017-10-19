Грушевский: «Игра ЦСКА в атаке оставила ощущение звенящей пустоты»

Шоумен Михаил Грушевский, который является болельщиком ЦСКА, поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «армейцы» безвольно уступили «Базелю»:

«В Лиге чемпионов это худший матч ЦСКА в году. Даже проигранная игра с „Манчестер Юнайтед“ не оставила такого тягостного осадка у болельщиков „армейцев“. Все-таки там был ранний гол, который быстро развеял иллюзии, и уровень „МЮ“, конечно, выше. После вчерашнего похожие ощущения были с тем, когда ЦСКА проиграл „Лиллю“ в 2011 году со счетом 0:2. Игра в атаке оставила ощущение звенящей пустоты, ничего не получилось вообще. С первых до последних минут у меня был вопрос, почему не получил шанс Оланаре. Это рассуждения болельщика со стороны, которому после матча с „Краснодаром“ показалось, что Аарон мог бы принести пользу. Логика подсказывала с первых минут бросить его в бой, а потом поменять на Жемалетдинова, которому было невероятно сложно совладать со свежими и опытными швейцарскими защитниками.

Матч был крайне плох во всех отношениях. Когда „Базель“ три подряд момента растранжирил, подумалось, что, может, и в нашем матче сработает правило „не забиваешь ты, забивают тебе“, которое сработало в игре „Спартака“ и „Севильи“, эталонном матче с точки зрения эмоций и наполнения. Думалось, что и мы после россыпи упущенных гостями моментов сравняем счет. К сожалению, все закончилось совсем печально. Количество печальных моментов превышает все допустимые нормы. Правила болельщика ЦСКА предписывают поддерживать команду везде и всегда, чего я и придерживаюсь. Но скрывать не стану, с очень грустным настроением вчера покидал стадион не только я, но и мои собратья по красно-синему лагерю.

Я не придерживаюсь мнения, что Лига чемпионов для ЦСКА закончилась, но вчерашний матч подействовал удручающе. Надеюсь, это разовый провал».

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