Созин: «Закройте ЦСКА и разойдитесь»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин раскритиковал игру ЦСКА против «Базеля».



«​На мой взгляд, у „армейцев“ была одна задача – попасть в Лигу чемпионов. И они её выполнили. Сейчас все начали считать, сколько очков надо набрать, чтобы пройти в весеннюю стадию Лиги чемпионов. Нисколько не надо. И они не наберут, потому что не играют. И в чемпионате перестали играть – пешком ходят и жалуются на сложный график. Тогда не выходите на Лигу чемпионов, не играйте в чемпионате. В Кубке России тоже не играют. Закройте тогда команду и разойдитесь. А так позорить себя и страну просто некрасиво».



Ранее шоумен Михаил Грушевский, который является болельщиком ЦСКА, также поделился впечатлениями от игры.

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