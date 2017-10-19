Брат Ромуло забрал золотую медаль хавбека за победу в чемпионате России

Даниэль - брат бывшего полузащитника «Спартака» Ромуло, побывал в гостях у «красно-белых», чтобы забрать чемпионскую медаль минувшего сезона, принадлежащую своему родственнику.
Напомним, что московский клуб прошлой зимой разорвал контракт с бразильским хавбеком, а позже тот присоединился к «Фламенго» на правах свободного агента. Поскольку в первой части сезона Ромуло защищал цвета «Спартака», то ему тоже полагается чемпионская медаль.
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не то что здорового Тошича выгнпть пинком под зад,который заткнул бы сейчас за пояс пол команды
не то что здорового Тошича выгнпть пинком под зад,который заткнул бы сейчас за пояс пол команды