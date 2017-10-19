Брат Ромуло забрал золотую медаль хавбека за победу в чемпионате России

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Чехия. Высшая лига
  • Катар. Старс Лига
  • Мексика. Лига МХ
Лига Европы 2017/2018, 3 тур
18:00 сегодня Астана -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Зенит -:- Русенборг
20:00 сегодня Лугано -:- Виктория П
20:00 сегодня Вардар -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Хапоэль БШ -:- ФКСБ
20:00 сегодня Остерсандс -:- Атлетик Б
20:00 сегодня Заря -:- Герта
20:00 сегодня БАТЭ -:- Кельн
20:00 сегодня Црвена Звезда -:- Арсенал
20:00 сегодня Коньяспор -:- Зальцбург
20:00 сегодня Марсель -:- Витория Гимараеш
20:00 сегодня Ницца -:- Лацио
20:00 сегодня Зюлте-Варегем -:- Витесс
22:05 сегодня Хоффенхайм -:- Истанбул
22:05 сегодня Шериф -:- Локомотив М
22:05 сегодня Фастав -:- Копенгаген
22:05 сегодня Вильярреал -:- Славия П
22:05 сегодня Скендербеу -:- Партизан
22:05 сегодня Динамо К -:- Янг Бойз
22:05 сегодня Милан -:- АЕК
  • Главные новости
  • Все новости
16:19
Команда недели Лиги чемпионов по версии УЕФА7
14:19
Олич пополнил тренерский штаб сборной Хорватии13
12:26
Промес претендует на награду игрока недели в Лиге чемпионов100
10:22
Анчелотти может возглавить сборную Хорватии на время чемпионата мира10
09:29
А. Ерёменко: «У Романа есть цель – вернуться в футбол. Он вернётся очень сильным»43
16:11
Итальянский игрок получил 5 матчей дисквалификации за то, что помочился перед фанатами7
16:02
Около 1700 болельщиков «Лацио» посетят выездной матч против «Ниццы»1
15:47
Кэйхилл: «Плотный график пойдет „Челси“ на пользу»2
15:32
Белотти может пропустить более 4 недель из-за травмы0
15:30
Рой Кин: «Большинство команд Премьер-Лиги сейчас опережают „Арсенал“»3
15:21
Аспиликуэта: «Атмосфера в „Челси“ сейчас не лучшая»5
15:19
Скоулз потроллил Лукаку3
15:08
Алвес: «Лишь время покажет, чего ПСЖ достигнет в итоге»4
15:08
Симонян: «„Спартаку“ нужно избежать эйфории»21
14:50
Симонян: «Искренне желаю ЦСКА выйти из группы в Лиге чемпионов»18
14:49
Боков: «Нельзя хоронить оборону ЦСКА!»25
14:43
Николас: «Моуриньо возвёл нытьё в ранг искусства»12
14:36
Фернандеш: «Попал в футбол благодаря компьютерной игре»5
14:23
Банти рассудит «Наполи» и «Интер»6
14:17
Агент: «Бензема не собирается куда-либо уходить из „Реала“»8
14:09
Фернандеш: «Я заслуживаю играть за сборную Португалии»13
14:06
Оуэн: «Салах - это прекрасное подписание „Ливерпуля“»6
13:52
Главный тренер сборной Северной Ирландии на 16 месяцев лишён водительских прав7
13:29
Бакка: «Я играл за худший „Милан“ в истории»24
13:19
Фернандеш: «Проблем с алкоголем у меня не было»17

Брат Ромуло забрал золотую медаль хавбека за победу в чемпионате России

сегодня, 14:59

Даниэль - брат бывшего полузащитника «Спартака» Ромуло, побывал в гостях у «красно-белых», чтобы забрать чемпионскую медаль минувшего сезона, принадлежащую своему родственнику.

Напомним, что московский клуб прошлой зимой разорвал контракт с бразильским хавбеком, а позже тот присоединился к «Фламенго» на правах свободного агента. Поскольку в первой части сезона Ромуло защищал цвета «Спартака», то ему тоже полагается чемпионская медаль.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
MALOVAR ответил mikysss
сегодня в 16:26
не обращай внимания на бота,экономь буквы))
MALOVAR
сегодня в 16:26
Респект!!
не то что здорового Тошича выгнпть пинком под зад,который заткнул бы сейчас за пояс пол команды
mikysss ответил Санчо Панса
сегодня в 16:16
Санчо Панса:
И ему досталась псевдомедалька) Ну что же, он ее заслужил! Заслужил ли Спартак чемпионство? Нет, это было просто удачное стечение обстоятельств для них.
да и победа над севильей перед всей европой тоже случайность?, какой ты неумный)))
Spartak_Rulit
сегодня в 15:59
Правильный ход руководства Спартака! не забыли игрока, приносившего пользу в чемпионском сезоне
Don trambon ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:36
AntiherQ1488:
В фнл. Сам то. Очищение вам не помешает.
Сам то понял что написал?
Санчо Панса
сегодня в 15:32
И ему досталась псевдомедалька) Ну что же, он ее заслужил! Заслужил ли Спартак чемпионство? Нет, это было просто удачное стечение обстоятельств для них.
halfbeek ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:31
AntiherQ1488:
Если б не Ростовский костолом Онкоровенко, мог бы быть на уровне Промеса.
Сломал Оковоронко футболиста. Жаль парня.
AntiherQ1488 ответил Don trambon
сегодня в 15:30
Don trambon:
Ну вот видишь, а тут всего лишь какой то очередной позор в ЛЧ, с гынером уж привычное дело, так что еще раз вопрос, нам то что переводиться после вчерашнего?
В фнл. Сам то. Очищение вам не помешает.
Caniggia
сегодня в 15:25
Хочет её пропить.
Don trambon ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:24
AntiherQ1488:
Это рекорд? Вы и по 30 лет чепионства не видали, выжили же как то.
Ну вот видишь, а тут всего лишь какой то очередной позор в ЛЧ, с гынером уж привычное дело, так что еще раз вопрос, нам то что переводиться после вчерашнего?
moskwa 09 ответил FROBI
сегодня в 15:23
FROBI:
"А в чём сила, брат? — А вот в чём — в деньгах вся сила, брат!" ))
оксимирона насмотрелся
rawer
сегодня в 15:19
отлично тогда выходил на замену в первой части сезона, помню его участие в голах коням и уралу
AntiherQ1488 ответил Don trambon
сегодня в 15:18
Don trambon:
Ну вы же за 16 лет не перевились, как тараканы живучие оказались, а нам с чего бы это делать?)
Это рекорд? Вы и по 30 лет чепионства не видали, выжили же как то.
Don trambon ответил AntiherQ1488
сегодня в 15:17
AntiherQ1488:
Если б не Ростовский костолом Онкоровенко, мог бы быть на уровне Промеса.
Ну вы же за 16 лет не перевились, как тараканы живучие оказались, а нам с чего бы это делать?)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил FROBI
сегодня в 15:12
FROBI:
"А в чём сила, брат? — А вот в чём — в деньгах вся сила, брат!" ))
А ОН ЕМУ ГОВОРИТ: ЛАДНО ПРИВЕЗУ ТЕБЕ МЕДАЛЬ БРАТ, А ПРИЗОВЫЕ МНЕ, БРАТ !
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:10
НЕЗАСЛУЖЕННАЯ ЭТА МЕДАЛЬ, КАК И У САМЕДОВА !
AntiherQ1488 ответил Don trambon
сегодня в 15:10
Don trambon:
Ха ха. Послал брата, на столько противно ему было приезжать в офис спартака.
    FROBI ответил moskwa 09
    сегодня в 15:10
    moskwa 09:
    сам то чего не приехал?)
    "А в чём сила, брат? — А вот в чём — в деньгах вся сила, брат!" ))
    Don trambon
    сегодня в 15:09
    Ха ха. Послал брата, на столько противно ему было приезжать в офис спартака.
    AntiherQ1488
    сегодня в 15:01
    Если б не Ростовский костолом Онкоровенко, мог бы быть на уровне Промеса.
    moskwa 09
    сегодня в 15:01
    сам то чего не приехал?)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100