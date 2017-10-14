На стадионе «Спартака» установят памятную доску, посвященную трагедии 1982 года

На стадионе «Открытие-Арена» установят памятную доску, посвященную событиям 1982 года, когда массовая давка в матче «Спартака» и «Харлема» унесла жизни 66 болельщиков «красно-белых» на стадионе «Лужники». Тот матч состоялся 20 октября в рамках 1/16 финала Кубка УЕФА.

«По инициативе болельщиков клуб решил отдать дань памяти людям, пострадавшим и ставшим свидетелями той страшной трагедии, которая произошла 35 лет назад. На стадионе „Открытие-Арена“ будет открыта памятная доска, матч 14-го тура чемпионата России начнется с минуты молчания. Также в день игры пройдут мероприятия в память о тех страшных событиях», - отметили в пресс-службе «Спартака».

17 октября «Спартаку» предстоит встреча с «Севильей», которой не сможет помочь защитник Николас Пареха.

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