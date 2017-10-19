Ерохин: «Не сказал бы, что „Зенит“ расслабился. „Русенборг“ — тоже хорошая команда»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча Лиги Европы с «Русенборгом»:

«Мы хотели сегодня победить. Хорошо, что получилось это сделать достаточно уверенно, забили три мяча. Победой довольны. Конечно, хотелось бы сыграть на ноль, для нашего вратаря это было бы отлично, но к сожалению, пропустили контратаку, которую не должны были допустить. Главное, что победили.

Быстрый гол расслабил „Зенит“? Я бы не сказал, что подрасслабились. „Русенборг“ - тоже хорошая команда, которая играет в футбол. Они создали моменты за счет того, что неплохо играли, а не за счет нашей расслабленности».

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