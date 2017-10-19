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Бендтнер: «Считаю „Зенит“ фаворитом Лиги Европы»

вчера, 23:19
ЗенитЗенит3 : 1РусенборгРусенборгМатч завершен

Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер прокомментировал поражение в матче Лиги Европы с «Зенитом» (1:3).

«Мы совершили ошибку в начале первого тайма, усложнив себе ситуацию на поле. Но если вы посмотрите на игру в целом, мы смотрелись неплохо. Создали немало моментов для забитого гола. К сожалению, забить много не удалось.

Стоит признать, что „Зенит“ оказался сильнее нас. Эта команда хорошо организована. Считаю, эту команду фаворитом Лиги Европы».

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Все комментарии
spartak never die ответил Смитерс
вчера в 23:58
Смитерс:
Мрак... В Лиге Европы как минимум десяток команд являются фаворитами. И бакланов среди них нет. Кроме того, Янг-Бойз натирает ятаган.
А там и Андерлехт из ЛЧ подтянется)
волгoдoн ответил pereletnii
вчера в 23:35
pereletnii:
Это то полено об которое Андрей Аршавин голы забивал?
"дзюбобразный")
Obdulio Varela
вчера в 23:30
Да Вы гоните, лорд!
pereletnii
вчера в 23:28
Это то полено об которое Андрей Аршавин голы забивал?
ermak6448
вчера в 23:25
Приятно конечно слышать и читать, но это расслабляет...
Зениту надо работать над собой и Победа с наградами не за горами...
ВПЕРЁД ЗЕНИТ!!!
Смитерс
вчера в 23:24
Мрак... В Лиге Европы как минимум десяток команд являются фаворитами. И бакланов среди них нет. Кроме того, Янг-Бойз натирает ятаган.
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