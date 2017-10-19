Бендтнер: «Считаю „Зенит“ фаворитом Лиги Европы»

Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер прокомментировал поражение в матче Лиги Европы с «Зенитом» (1:3).
«Мы совершили ошибку в начале первого тайма, усложнив себе ситуацию на поле. Но если вы посмотрите на игру в целом, мы смотрелись неплохо. Создали немало моментов для забитого гола. К сожалению, забить много не удалось.
Стоит признать, что „Зенит“ оказался сильнее нас. Эта команда хорошо организована. Считаю, эту команду фаворитом Лиги Европы».
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Зениту надо работать над собой и Победа с наградами не за горами...
ВПЕРЁД ЗЕНИТ!!!
Зениту надо работать над собой и Победа с наградами не за горами...
ВПЕРЁД ЗЕНИТ!!!