Бендтнер: «Считаю „Зенит“ фаворитом Лиги Европы»

Нападающий «Русенборга» Никлас Бендтнер прокомментировал поражение в матче Лиги Европы с «Зенитом» (1:3).

«Мы совершили ошибку в начале первого тайма, усложнив себе ситуацию на поле. Но если вы посмотрите на игру в целом, мы смотрелись неплохо. Создали немало моментов для забитого гола. К сожалению, забить много не удалось.

Стоит признать, что „Зенит“ оказался сильнее нас. Эта команда хорошо организована. Считаю, эту команду фаворитом Лиги Европы».

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