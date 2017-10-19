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Лепёхин: «Неправильно иметь восемь иностранцев в стартовом составе»

вчера, 22:46
ЗенитЗенит3 : 1РусенборгРусенборгМатч завершен

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал победу команды над «Русенборгом» (3:1) в Лиге Европы.

«Игра понравилась. „Зенит“ не оставил никаких шансов норвежской команде. Петербуржцы были на голову сильнее. Думаю, что подопечные Манчини смогут пройти победно весь групповой этап. Во всяком случае, у них все есть для этого.

С таким составом, тренером и амбициями Лига Европы является достаточно слабым турниром. Хет-трик Ригони поможет ему раскрыть себя. Он достаточно недолго в команде. Его результативность пойдет на пользу.

Согласен с Владимиром Владимировичем Путиным по поводу количества легионеров на поле. Считаю, что неправильно иметь восемь иностранных футболистов в стартовом составе. Если главный человек в стране считает это недопустимым, то надо как-то изменять систему. Но я не президент, и мой голос ничего не решает».

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Все комментарии
spartak never die
сегодня в 00:01
Без Путина я смотрю многие и в сортир скоро сходить не смогут.
Президент скажет можно,тогда и сходим,да?
Подстилки конченные.
Гус Пойет
вчера в 23:57
    Геннадий Асеев ответил Доктор Новитски
    вчера в 23:40
    Доктор Новитски:
    Как уже кюеали эти псведо-эксперты, рузких богатырей им подавай 11 человек в состав! Нет у нас их, нет и не будет Русских хорошего уровня, ещё ближайшее лет 20, как бы этого не хотелось.Футбол- это не для Русских, просто смириться и принять этот факт.
    Великие футболисты у нас были и будут.
    Геннадий Асеев
    вчера в 23:37
    Правильно, не правильно посмотри на результат.
    Gemor
    вчера в 23:32
    челси-рома = 21 легионер в старте. и никто не шокирован.
    madeinmade
    вчера в 23:13
    Даже не верится, что Лепехин именно так сказал. Больше похоже на выгораживание Путина в СМИ, типа все с ним согласны и поддерживают. Ага, как же))
    Petergoff
    вчера в 23:09
    А вот это Костябыч, не твоё дело. Разберутся в штабе Зенита,уж как-нибудь без тебя.
    Owl Fake
    вчера в 23:07
    Баллотируйся, в чём проблема? Сейчас это делают все кому не лень. Чем ты хуже лошади.
    Чупакабра
    вчера в 23:03
    Надо Зениту натурелизовать всех Аргентинцев и все закроют рот. За одно проблема кого нам на ЧМ выстовлять отпадет сама ссобой! Все будут счастливы! Занавес.
    Доктор Новитски
    вчера в 23:00
    Как уже кюеали эти псведо-эксперты, рузких богатырей им подавай 11 человек в состав! Нет у нас их, нет и не будет Русских хорошего уровня, ещё ближайшее лет 20, как бы этого не хотелось.Футбол- это не для Русских, просто смириться и принять этот факт.
    starche
    вчера в 22:58
    Лепёха похоже перегрелся. Как-то после последнего высказывания не хочется о нём больше ничего слышать.............
    Evilhuman
    вчера в 22:58
    ну давайте наберём в команды 15 васиных, бухаровых,и прочих персонажей и вообще забудем про евротурниры, будем междоусобные деревянные войны вести
    OLESOCC
    вчера в 22:57
    Последние 7 слов мне очень понравились, тов Лепёёхин!.
    димон 37
    вчера в 22:51
    в следующем сезоне 10 аргов будут играть во всех турнирах
    vinyardrip
    вчера в 22:51
    Ну да, лучше иметь в составе 11 местных и не побеждать... Старость - не радость.. А вот в наше время и деревья были зеленее и люди добрее и пр..
    Это не сборная, а клуб, пусть играют сильнейшие. Зенит с победой!)
    sir-5
    вчера в 22:51
    Скоро вообще ни одного не будет. И не запретишь...
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