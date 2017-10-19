Лепёхин: «Неправильно иметь восемь иностранцев в стартовом составе»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал победу команды над «Русенборгом» (3:1) в Лиге Европы.

«Игра понравилась. „Зенит“ не оставил никаких шансов норвежской команде. Петербуржцы были на голову сильнее. Думаю, что подопечные Манчини смогут пройти победно весь групповой этап. Во всяком случае, у них все есть для этого.

С таким составом, тренером и амбициями Лига Европы является достаточно слабым турниром. Хет-трик Ригони поможет ему раскрыть себя. Он достаточно недолго в команде. Его результативность пойдет на пользу.

Согласен с Владимиром Владимировичем Путиным по поводу количества легионеров на поле. Считаю, что неправильно иметь восемь иностранных футболистов в стартовом составе. Если главный человек в стране считает это недопустимым, то надо как-то изменять систему. Но я не президент, и мой голос ничего не решает».

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