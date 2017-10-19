Манчини: «Надо помнить, что „Зенит“ — это российский клуб»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Русенборгом»:

«Для нас важно то, что мы занимаем первое место. С учетом того, что на старте группового этапа мы считались третьей командой в группе - после „Сосьедада“ и „Русенборга“. Самое главное - выйти из группы, мы не думаем о ротации. Самое главное, чтобы голы забивались. Неважно, кто и как это делает».

На вопрос, почему Манчини включил в состав 8 иностранцев, несмотря на согласие с президентом России в вопросе легионеров, итальянский специалист ответил так:

«Надо помнить, что мы российский клуб. Нам надо продвигать футбол в России».

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