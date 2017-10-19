Ригони: «Кто сильнее: „Русенборг“ или ЦСКА? Не знаю, я никогда не видел матчи ЦСКА»

Автор трех голов в матче «Зенит» - «Русенборг» Эмилиано Ригони поделился впечатлениями от поединка и от первого хет-трика в карьере:

Я чувствую себя хорошо, физически готов. Голы всегда придают мотивации. Вся команда вышла с хорошим зарядом. Быстрый гол помог нам взять игру под контроль. Но и вообще мы были лучше по всем параметрам.

До этого у меня были только дубли. Конечно, это здорово. Я достиг хорошей формы, вышел на новый уровень. Буду работать, чтобы забить еще не один хет-трик. И конечно продолжу работать на командные цели. В память об этом хет-трике я взял мяч, все партнеры расписались на нем.

Кто сильнее: «Русенборг» или ЦСКА? Не знаю, я никогда не видел матчи ЦСКА, сложно сказать. Мы будем готовиться как и всегда, выйдем на поле и постараемся выиграть".

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