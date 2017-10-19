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Ригони: «Кто сильнее: „Русенборг“ или ЦСКА? Не знаю, я никогда не видел матчи ЦСКА»

вчера, 22:50
ЗенитЗенит3 : 1РусенборгРусенборгМатч завершен

Автор трех голов в матче «Зенит» - «Русенборг» Эмилиано Ригони поделился впечатлениями от поединка и от первого хет-трика в карьере:

Я чувствую себя хорошо, физически готов. Голы всегда придают мотивации. Вся команда вышла с хорошим зарядом. Быстрый гол помог нам взять игру под контроль. Но и вообще мы были лучше по всем параметрам.

До этого у меня были только дубли. Конечно, это здорово. Я достиг хорошей формы, вышел на новый уровень. Буду работать, чтобы забить еще не один хет-трик. И конечно продолжу работать на командные цели. В память об этом хет-трике я взял мяч, все партнеры расписались на нем.

Кто сильнее: «Русенборг» или ЦСКА? Не знаю, я никогда не видел матчи ЦСКА, сложно сказать. Мы будем готовиться как и всегда, выйдем на поле и постараемся выиграть".

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Все комментарии
Ironyfan ответил parallels
вчера в 23:40
parallels:
всё, выпустили с премодерации, месяц там держали. спартачи, здравствуйте, я по вам скучал) https://www.youtube.com/watch?v=USjAn_GGV1E
Welcome back)
parallels
вчера в 23:20
всё, выпустили с премодерации, месяц там держали. спартачи, здравствуйте, я по вам скучал)

Skorp-winner
вчера в 23:13
в воскресенье уже начнет потихоньку расшатываться кресло под манчини! гы-гы
dargo
вчера в 23:10
Эмилиано молодец, я всегда говорил, что он классный игрок и должен выходить в стартовом составе, но самое главное, что он не только голы забивает, ещё и создает их, отдает голевые пасы. Многие ещё не воспринимают его всерьез и не замечают, но скоро увидят настоящего Ригони, а если Манчини наконец то соберется, из за лимита оставит на скамейке или Краневиттера или Паредеса и в основе выпустит Ригони, то они с Кокориным разорвут любую оборону, а если и штрафные дадут ему пробить, то это будет супер и правильно
Petergoff
вчера в 22:58
Не стоит недооценивать ЦСКА,и судить о клубе,только по выступлениям в ЛЧ. Битва будет славная.Главное,что бы без травм.
moskwa 09
вчера в 22:55
    sir-5
    вчера в 22:54
    И не надо смотреть тебе этот страшный сон.Пусть встреча будет приятной неожиданностью.
    Evilhuman
    вчера в 22:52
    не видел и нечего там смотреть, просто выйди в воскресенье и забей им парочку
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