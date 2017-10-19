«Заря» дожала «Герту» в 3-м туре Лиги Европы

В поединке 3-го тура Лиги Европы «Заря» в очередной раз показала впечатляющее выступление, обыграв «Герту».
Львов, стадион «Арена-Львов»
«Заря» – «Герта» – 2:1 (1:0)
Голы: Силас 42, Сваток 79 — Зелке 56
«Заря»: Лунин, Гречишкин, Сухоцкий, Опанасенко, Гордиенко, Силас, Харатин (Андриевский 63), Юри, Лунев, Караваев, Прийма (Сваток 22).
Главный тренер: Юрий Вернидуб.
«Герта»: Ярстейн, Рекик, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Майер, Лустенбергер, Лазаро, Вайзер, Зелке (Ибишевич 58), Эссвайн (Калу 58).
Главный тренер: Паль Дардои.
Предупреждения: Силас 4, Зелке 46, Майер 69, Ибишевич 72, Лунев 76.
Судья: Лиран Лиани.
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