Сёмин: «Доволен игроками. За счёт характера выдержали давление „Шерифа“»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги встречи с «Шерифом» (1:1) в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы:

«С турнирной точки зрения результат нормальный. „Шериф“ играл хорошо при большой поддержке зрителей. Думаю, футбол болельщикам понравился. У „Шерифа“ было больше моментов. Ничья закономерная. Мы впервые увидели в деле систему определения гола. Если бы не она, я бы сейчас спрашивал, почему засчитали гол. А так вопросов нет. Я всегда был за то, чтобы видеоповторы ввели и в нашем чемпионате.

Доволен самоотдачей футболистов. Они провели не лучший матч, но за счёт характера выдержали давление „Шерифа“. Не впечатлила сегодня линия атаки, хотя с „Динамо“ и „Злином“ они сыграли здорово. У нас начались проблемы после возвращения футболистов из сборных. Есть некий дисбаланс в состоянии игроков. Будем надеяться, что скоро всё придет в норму. Конечно, нам не хватало Алексея Миранчука. Это наш ведущий игрок. Когда его нет, креатива меньше.

Кто доставил больше всех хлопот из соперников по группе? Сегодня „Шериф“. Мы понимали, что команда пойдёт вперёд перед своими болельщиками, что соперник будет играть агрессивно и с самоотдачей, но всё равно это в какой-то мере стало неожиданностью. Положение в группе? Набрали пять очков, идём первыми».

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