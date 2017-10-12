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Черчесов: «Кокорин должен знать и за полем, что представляет Россию»

сегодня, 12:40

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением касательно игровой формы нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Он должен знать и за полем, что представляет Россию, должен вести соответствующую жизнь, чтобы мы обсуждали только футбольные вещи. Сегодня в сборной нет ни одного футболиста, которого что-либо отвлекает. Например, какие-то вещи отвлекали того же Кокорина, и он ассоциировался непонятно с чем, но последние пару месяцев мы говорим только о том, что Кокорин забил и отдал передачу.

Никаких ключей подбирать к нему не надо. Мы работали вместе в „Динамо“, он также играл нападающего, забил 12 мячей, отдал восемь передач. Он взрослеет. В прошлом сезоне он попал в непростую ситуацию: во-первых, играл на позиции, где не до конца может раскрыться, во-вторых, не попал в заявку на Кубок конфедераций, потому что уровень игры не соответствовал уровню команды.

Сейчас у него и в личной жизни кое-что поменялось. Мы всегда разговаривали с ним напрямую, он сделал выводы - и мы рады видеть его в команде».

Ранее экс-глава РФС Вячеслав Колосков заявил, что дуэт Смолов-Кокорин может стать одним из лучших на чемпионате мира 2018.

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 13:05
Кокорину нужно говорить об этом каждый день, чтобы он случайно не забыл.
Филипповых
сегодня в 13:00
Неходовой.
Alex-96
сегодня в 12:54
Главное рукой усы на фотографиях не показывать, а то стасик больно обидчивый.
Казанский ответил RUSTY8
сегодня в 12:51
RUSTY8:
Кокорин Родину и в Монте-Карло не забывает)))
Так Яшин в тишине рыбу ловит,а Кокорин,как патриот,под гимн России шампанское лакает))
RUSTY8
сегодня в 12:48
Кокорин Родину и в Монте-Карло не забывает)))
Казанский
сегодня в 12:43
Сейчас у него и в личной жизни кое-что поменялось.
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Променял Мамаева на Дриусси?))
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