Хохлов: «Основная задача „Динамо“ - покинуть зону вылета»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что главной задачей тренерского штаба является сохранение прописки в Российской футбольной Премьер-Лиге.



«Основной и приоритетной задачей футбольного клуба „Динамо“ на ближайшее время является покидание зоны вылета. Мы понимаем, что работы много и все будет зависеть от того, насколько быстро мы найдем взаимопонимание с игроками и подход к ним».



Сегодня Дмитрий Хохлов также заявил, что в ближайшее время команда не планирует привлекать молодежь в основной состав.

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