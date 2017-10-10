Хохлов: «„Динамо“ пока не планирует привлекать молодежь в состав»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что молодежь пока не будет привлекаться в основной состав и попросил болельщиков поддержать команду.

«На сегодняшний день мы будем использовать те резервы, которые у нас есть. В составе тренируются 17 футболистов, все находятся в хорошем расположении духа. В дальнейшем мы планируем привлекать футболистов молодежного состава, но точно могу сказать, что это будет не в ближайшее время.

Несмотря на сложный период, хотелось бы, чтобы болельщики „Динамо“ поддерживали команду до финального свистка. Было очень чувствительно наблюдать картину на матче с московским „Локомотивом“, когда фанаты покинули трибуны. Хотелось бы, чтобы это не повторялось, а мы приложим для этого все усилия во время игры».



Сегодня Дмитрий Хохлов приступил к обязанностям главного тренера «Динамо».

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