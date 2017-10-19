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Газзаев: «Не увидел у ЦСКА того азарта, самоотдачи, идей, которые вчера показал „Спартак“»

сегодня, 01:53
ЦСКАЦСКА0 : 2БазельБазельМатч завершен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу домашнего поражения «армейцев» от «Базеля» в матче группового этапа Лиги чемпионов:

«Вынужден согласиться. Это было печальное зрелище. Средняя по международным меркам команда – „Базель“ – продемонстрировала и тактическую выучку, и исполнительское мастерство. Нужно ещё сказать спасибо Акинфееву за то, что счёт не стал крупнее. Игорь трудился в поте лица. В целом, результат абсолютно закономерен.

Я не увидел со стороны „армейцев“ того азарта, самоотдачи, идей, которые, например, показал „Спартак“ в игре с „Севильей“. Красно-белые устроили настоящий спектакль в поединке против очень серьёзного соперника. Команда Каррерры проявила характер, играла одержимо. А у ЦСКА я всего этого не увидел – причём с самой первой минуты. До перерыва вообще фактически ничего не создали.

Усталость? Ну какая ещё усталость? Вы где-нибудь читали, чтобы „Реал“ или „Барселона“ жаловались на утомление? А они, к слову, проводят гораздо больше матчей за сезон. Только у нас в России сетуют на такую причину. Ну от чего можно устать?

Короткая скамейка? Это всё оправдания. Отговорки. Скамейка или плотный календарь – на это нельзя ссылаться. Если ты играешь в главном клубном европейском турнире, то должен научиться правильно восстанавливаться и подходить к таким важным матчам в хорошей форме. Не ищите причины! Есть один критерий. Проиграл или выиграл. Всё. Если ты забрался на такую вершину, будь любезен ей соответствовать. Иначе играй в первой лиге! Таков объективный спортивный закон».

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Все комментарии
Влад Богатырёв
сегодня в 02:02
Это камень в тренерский штаб ЦСКА.
Лучшего тренера, чем Газзаев у ЦСКА не было.
вoлгoдoн
сегодня в 01:57
У Черчесова пожалуй усы сильнее шевелятся,чем у Газзаева.
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