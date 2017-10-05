Аленичев - лучший тренер ФНЛ в сентябре

Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев стал лучшим тренером сентября по версии Футбольной Национальной Лиги.



В сентябре красноярский клуб выиграл четыре матча и дважды сыграл в ничью, тем самым завершив месяц единоличным лидером турнира.



В голосовании на звание лучшего тренера за Дмитрия Аленичева проголосовало 44.8%. Вторую строчку занял главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов - 22.5%. А третье место досталось наставнику «Оренбурга» Владимиру Федотову - 16.3%.



Превосходный «Енисей». На поле и в «твиттере»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте