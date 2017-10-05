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Аленичев - лучший тренер ФНЛ в сентябре

сегодня, 10:30

Наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев стал лучшим тренером сентября по версии Футбольной Национальной Лиги.

В сентябре красноярский клуб выиграл четыре матча и дважды сыграл в ничью, тем самым завершив месяц единоличным лидером турнира. 

В голосовании на звание лучшего тренера за Дмитрия Аленичева проголосовало 44.8%. Вторую строчку занял главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов - 22.5%. А третье место досталось наставнику «Оренбурга» Владимиру Федотову - 16.3%.

Превосходный «Енисей». На поле и в «твиттере»

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 11:10
Всё справедливо.
Don trambon
сегодня в 11:10
Очередное доказательство, что спам портит, как игроков, так и тренеров. Факт.
Т34
сегодня в 10:59
Дальнейших ему успехов! Надо было и продолжать работать в ФНЛ, получать опыт и знания, а не идти на поводу своих амбиций и влезать в высшую лигу.Там и не таких тренеров перемалывали, а он сунулся без опыта, да еще в Спартак, где всегда под прицелом и прессы, и болельщиков, где требуют только успехов. Я думаю, что эта наука пошла ему на пользу и российский футбол получит нового качественного молодого тренера, которого нам так не хватает.
Адвокат 76
сегодня в 10:58
Для кого как, лично для меня всегда будет лучшим только А.М. Побегалов, или как у нас его называют в Ярославле Михалыч!
saha100
сегодня в 10:58
Вот станет лучшим в рфпл а не в фнл тогда и поговорим
spartach n1
сегодня в 10:57
Молодец Димыч,со своим багажом в Енисей прибыл !
drug01
сегодня в 10:49
Поздравляем!Так продолжать!
RUSTY8
сегодня в 10:44
да, добротный "багаж" готовит Аленичев
nikoladolgov
сегодня в 10:43
Короче , Кареру на выход, Тишу и Аленя в Спартак.
vka1970
сегодня в 10:37
Мои поздравления Дмитрий.
Лошадки гордятся Слуцким, а Слуцкий бакланами.
Груговорот ослов в природе.
FILL3286 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:37
Сергеевич вернулся 1:
Сейчас у конебакланов начнётся нервный тик. Глаза задёргаются, слюня на монитор..))
    Vadik
    сегодня в 10:37
    Всё по делу. Аленичеву дальнейших успехов!
    Zimka
    сегодня в 10:36
    За нож в спину от "болельщиков", игроков и руководства которые его фактически слили в матче с АЕКом, Аленичев просто обязан вместе с Енисеем выйти в вышку и укатать гербалайфовых.
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 10:35
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