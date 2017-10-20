Фердинанд: «Нельзя сравнивать Кейна и Роналду»

Известный в прошлом футболист Рио Фердинанд полагает, что сравнивать нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна попросту неуместно.

«Нужно кое-что прояснить. Я никогда не сравнивал Роналду и Кейна. Их вообще нельзя сравнивать, учитывая то, что Роналду делает в последние 10-12 лет. Он всегда был топ-футболистом, забивая по 50 или 60 голов за сезон. Да, у Кейна 43 забитых мяча в этом году, он показывает интересную игру, но и у Криштиану их 44, хотя он сыграл меньше матчей.

Кейн в своем идеальном состоянии может входить в тройку лучших футболистов. Но вопрос в том, сможет ли он показывать этот уровень год за годом, как это делает Роналду».

Сам англичанин ранее признался, что Роналду был его кумиром в юности.

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