Пьянич: «Бью штрафные лучше Дибалы»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич заявил, что исполняет штрафные удары лучше Пауло Дибалы. Напомним, что Пьянич отличился со штрафного в недавнем матче Лиги чемпионов против «Спортинга» (2:1).

«Я часто выигрываю у Пауло на тренировках. Но он тоже очень хорошо исполняет стандарты. Мне удобно бить метров с 16-ти. У него своя дистанция. В целом, это вопрос ощущений. Если я чувствую, что могу забить, то бью я. И наоборот», - сказал Пьянич.

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