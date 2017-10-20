Батистута: «С Игуаином обошлись очень нехорошо. Он должен сыграть на чемпионате мира»

Легендарный аргентинский нападающий Габриэль Батистута уверен, что сборная Аргентины на чемпионате мира не обойдется без нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина:

«С Игуаином обошлись очень нехорошо. К сожалению, Гонсало осудили за пару ошибок, никто его не простил. Конечно, его выступления из-за этого пострадали, но это не значит, что он разучился играть в футбол.

Он один из лучших нападающих и икона в Италии. В последнее время у него не всё получается с оглядкой на его потенциал, но с таким номером 9 Аргентина должна считаться. Он должен поехать на чемпионат мира, как и Икарди с Бенедетто. Никто из них не заслуживает остаться дома».

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