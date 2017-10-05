Стадион «Амьена» закрыт на неопределённый срок

Стадион «Амьена» не будет открыт, пока клуб не получит специальное разрешение от прокурора, проводящего расследование инцидента на матче с «Лиллем», когда из-за обрушения части конструкции пострадали более 20 человек. Об этом заявил президент «Амьена» Ален Гест.

«Нас не обвиняли в халатности, хотя такие сообщения в СМИ появлялись. Если бы нам что-то такое сказали, мы бы уже приняли меры. Стадион будет открыт снова, когда прокурор даст добро. Я не буду открывать стадион до того момента».

Предполагается, что с «Бордо» «Амьен» поменяется кругами, чтобы провести первую встречу на выезде, а дальнейшие домашние матчи будут проводиться на нейтральном поле, если разрешения к тому моменту не будет.

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