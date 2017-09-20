«Ванда Метрополитано» и стадионы 21 века

Арена «Атлетико» примет финал ЛЧ 2019, а кубок Лиги Европы разыграют в Баку. «Соккер.ру» наслаждается красотой и называет цены самых современных арен европейского футбола.

Почему стадион «Атлетико» получил финал Лиги чемпионов?

Сооружение новенькое и вместительное для Европы, а это важно для организаторов. Например, киевский «Олимпийский», на котором сыграют ближайший финал Лиги чемпионов, может принять 70 050 зрителей, но там проблема с большим расстоянием от верхних ярусов к полю, как всегда бывает на аренах с беговыми дорожками.

А вот «Ванда Метрополитано» - арена футбольная, большая, на 67 703 зрителя. Построили стадион за 240 млн. евро, название «Ванда» он получил от китайского спонсора, а «Метрополитано» - в честь бывшего стадиона «Атлетико». Компромисс нашли, арену открыли на днях, а теперь пришла отличная для них новость – в УЕФА согласились отдать финал Лиги чемпионов 2019 арене, где строители все неплохо продумали.

Стильным получился стадион, хотя без лишних деталей, на которых не было денег. Есть ли повод подозревать Чеферина в том, что ему захотелось виллу на испанских островах на китайские или мексиканские деньги спонсоров «Атлетико», и поэтому арене дали право на рекламу с помощью финала ЛЧ? Вряд ли, посмотрите на стадион – красавец построили, и что отдельно приятно – трибуны довольно близко к полю:

Где пройдут финалы Лиги Европы и Суперкубка Европы 2019?

Сезон Лиги Европы 2018/19 завершится на Бакинском олимпийском стадионе. Азербайджан претендовал на финал Лиги чемпионов, но Испания их неожиданно даже для самих пиренейцев опередила. Впрочем, и матч уровня решающего поединка второго еврокубка – достойное предложение. С учетом, что стадион опробованный, ведь открыт в 2015 году, и вместительный – примет 69 870 гостей при необходимости, выбор Баку кажется грамотным.

Стоило отдать им финал ЛЧ, а «Атлетико» наградить главным матчем ЛЕ? Вряд ли, все-таки в большом финале сыграют гранды из Западной Европы. Для их фанатов Мадрид – более удобная точка на карте. Зато в Баку увидят большой футбол через полтора года с хвостиком. И это будет только началом, ведь «Олимпийский стадион» также примет игры группы Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. В Баку построили стадион за 710 млн. евро – один из самых дорогих в мире, и в УЕФА всем понравился:

Также Чеферин решил подыграть туркам, ведь на юге футбольной Европы дико популярна наша игра. В Стамбуле пройдет финал Суперкубка УЕФА. Хотя стадион «Бешикташа» не такой огромный, как арены в Мадриде и Баку, 43 500 зрителей могут собрать, а поскольку акустика на многих стадионах Турции отличная, то участники матча не останутся без поддержки. Причем, невзирая на то, что арену открыли в 2016 году, новый стадион обошелся туркам всего в 110 млн. евро – похоже, хотя бы где-то стараются смету соблюдать. И получилось симпатично:

Какие большие арены ждем в Европе в ближайшие годы?

Кроме российских больших стадионов в Москве и Санкт-Петербурге, на карте Европы появится пару новых интересных объектов.

«Евростадиум» (Брюссель, Бельгия) – 2018 год

Вместительность: 62 613 зрителей

Стоимость: 314 млн. евро

У бельгийцев проблемы – на днях проскочил слушок, что у Брюсселя могут отобрать матчи Евро-2020, поскольку тянут с закрытием строительства «Евростадиума». Картинки нарисовать смогли, но вот с реализацией проекта в срок не сходится. При этом стадион для своей вместительности явно не самый дорогой, зато красивый. У сборной Бельгии и «Андерлехта» скоро будет крутая арена:

Новый стаион Ференца Пушкаша (Будапешт, Венгрия) – 2019 год

Вместимость: 67 889 зрителей

Стоимость: 615 млн. евро

Поскольку хитрые венгры увеличили стоимость проекта с 324 млн. евро до 615 млн. евро, такое ощущение, что у них те же подрядчики, что на «Крестовском». Учитывая родство чиновников в Восточной Европе и их тесные связи – ничего нельзя исключать. Зато можно исключить вариант, при котором венгры не успеют к Евро-2020 – на кону столько денег и престиж страны, что новая арена имени Ференца Пушкаша будет готова в срок. А пока можно насладиться рендерами, обещают представить невероятно современную арену. Правда дизайн какой-то алюминиевый и скуповатый:

«Фейеноорд Сити» (Роттердам, Голландия) – 2022 год

Вместимость: 63 000 зрителей

Стоимость: 253.5 млн. евро

Голландский клуб долго шел к новому стадиону – сначала думали построить арену на 85 000 зрителей, потом планировали реконструировать «Де Куйп», чтобы арена вместила 70 тысяч зрителей. Затем в прошлом году пришли к другой идее – строят новый стадион. Пока проект разрабатывается, хотя с властями Роттердама все уже оговорили. На арене будет подвижный экран, защищающий от ветра, откроют стадион в 2022-м году, а фишка в том, что каждый фанат может «скинуться» - прямо на сайте стадиона есть такая возможность. 253.5 млн. евро для такой арены – дешево, голландцы бережливые, как и бельгийцы.

Новый «Уайт Харт Лейн» (Лондон, Англия) – 2018 год

Вместимость: 61 559 зрителей

Стоимость: 850 млн. евро

Девять этажей, пять метров от линии поля до первого зрителя, возможность для игры в американский футбол – «шпоры» хотят подзаработать на выездных матчах НФЛ. Стоимость забавы – 850 млн. евро, что сделает эту арену похожей по современным фишкам на «Уэмбли». Леви явно хочет выделиться, ведь построит целую сложную технологичную систему. Проще говоря, скоро «шпоры» будут продавать футболистов пачками, чтобы насобирать денег на стадион, который должны скоро открыть. И на новую аренду надо перебраться сразу же, ведь на «Уэмбли» у «шпор» проблемы с шириной поля и не только.

Обновленный «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия) – 2021 год

Вместимость: 60 000 зрителей

Стоимость: 567 млн. евро

В «Челси» выбрали по духу тот же подход, что у «Краснодара» - где сейчас возведена одна из самых красивых арен в мире. Только в Лондоне, где даже за землю Абрамовичу придется немало заплатить, решили поиграть с формами. Обновленная арена «Челси» будет угловатой, современной и постарается вписаться в тесное пространство района – именно из-за узких улиц нельзя сделать арену на 70 тысяч. Создают любопытный архитектурный объект, который сначала может показаться уродским, но когда к нему привыкнут – станет одной из «фишек» столицы Великобритании.

«Стадио делла Рома» (Рим, Италия) – 2020 год

Вместимость: 56 000 зрителей

Стоимость: 295 млн. евро

Общую стоимость проекта – стадиона и прилегающей территории, оценивают минимум в 1 миллиард евро, но поскольку в этом случае Рим попробует завоевать право на олимпийские игры с этим «новым Колизеем», то игра стоит свеч. «Рома» давно мечтала об отдельной арене, где трибуны будут ближе к полю, и хотя в таком случае именно на этой арене не все соревнования смогут провести, для фанатов «Ромы» создадут современный дом. Проект красивый, а вместимость могут в будущем увеличить до 60 тысяч, если получится увеличить посещаемость Серии А в ближайшие годы:

Новый «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания) – 2020 год

Вместимость: 81 044 мест.

Стоимость: 400 млн. евро.

Проект непросто дался Пересу, поскольку чиновники мешали, но Мадрид сдался – «Сантьяго Бернабеу» получит вторую жизнь. Стоимость для реконструкции внушительная, ведь адрес арены не меняется, только внешний и внутренний облик. Зато будет выдвижная крыша, под ней – экраны. Идея «Краснодара», похоже, пришлась многим по нраву, хотя здесь ее реализуют немного иначе. Но самое главное – изменят фасад «Сантьяго Бернабеу», новая арена будет похожа на чемодан, а боковая часть – огромный экран для рекламы, показа фрагментов матчей или смены цвета стадиона, как в Мюнхене.

«Ноу Камп Ноу» (Барселона, Испания) – 2021 год

Вместимость: 105 тысяч зрителей.

Стоимость: 600 млн. евро.

Каталонцы ищут деньги на стадион-тавтологию – им надо или занять 200 млн. евро, или найти спонсора, который вложит средства в проект. А сама идея с перестройкой «Камп Ноу» интересная. Будет новая крыша – удивительно, но она не должна протекать, ведь планируют собирать воду. Хвастаются экологическими стандартами и созданием целого комплекса заведений. Но самое главное - увеличат вместимость арены до 105 тысяч, чтобы отбить вложенные на реконструкцию деньги.

Как видите, в ближайшие годы проблем с поисками места прописки для финалов Лиг чемпионов и Европы не будет – через лет пять-шесть соберется еще больше стадионов 21 века, «Ванда» не затеряется на карте футбольной Европы. И это не считая российских арен, ведь понятно, что «Лужники» будут претендовать на финал Лиги чемпионов еще раз, учитывая вместительность.

«Крестовский» уже получил право на юбилейный чемпионат Евро-2020. Дальше подобные турниры снова будут проводить в одной или двух странах, так что ждем бума строительства больших арен в Турции – если они выиграют право на Евро-2024 у немцев. А пока наслаждаемся тем, как известные клубы готовятся больше зарабатывать в дни матчей и радовать зрителей комфортом. И выбираем самый красивый проект, ведь есть из чего выбирать.