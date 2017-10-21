Билич заявил о готовности уйти в отставку

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич после поражения от «Брайтона» (0:3) заявил, что он готов принять любое решение руководства клуба.

«Я разочарован, но мне не в чем упрекнуть игроков „Вест Хэма“. Они приложили все усилия сегодня, просто этого было недостаточно. Я должен извиниться перед болельщиками клуба. Вся ответственность за результат лежит на мне. Я не хочу ни от кого прятаться. Пусть совет директоров принимает решение», - сказал Билич.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» может заменить Билича тренером из Примеры.

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