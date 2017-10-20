Женезио: «„Лиону“ удалось сдержать разъярённый „Эвертон“»

Наставник «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал выездную победу над «Эвертоном» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Траоре забил отменный победный гол. Раньше он уже делал что-то подобное. Важно, что все три футболиста, которые вышли на замену, сумели войти в игру. Это был типичный английский футбол. Матч был быстрым, было немало длинных передач и индивидуальной борьбы. Мы создали достаточно опасных моментов и сумели сохранить лицо и сдержать разъярённый „Эвертон“.

До стычки во втором тайме мы контролировали игру, но затем болельщики заставили игроков соперника проснуться. Нам пришлось немного потрудиться, чтобы снова повести в счёте и удержать его.

Я очень доволен нашим выступлением, думаю, это был заслуженный результат».

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