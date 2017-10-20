Хацкевич: «Ничья с „Янг Бойз“ для „Динамо“ очень дорого обошлась»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич после ничьей с «Янг Бойз» (2:2) в домашнем матче 3-го тура Лиги Европы посетовал на травмы Домагоя Виды и Сергея Сидорчука:

«К сожалению, нам очень дорого обошлась эта ничья. Хотя в плане турнирной стратегии результат достаточно неплохой. У Виды очень серьёзное рассечение, а Сидорчук завтра пройдёт медобследование, и всё станет ясно.

Сверху, возможно, и могло показаться, что было два разных тайма. Мы и в первом тайме достаточно активно играли, но без удачи не обойтись. Были моменты – Мбокани подвело исполнительское мастерство, Гонсалес должен был забивать. В наши ворота мячи залетали после рикошета и подачи со стандартного положения. Эти моменты мы разберём внутри команды, кто и за кого отвечал персонально.

Исходили от соперника, они любят контролировать мяч. Мы старались действовать в подобном ключе, но у нас также был и быстрый переход в атаку. Старались расшатывать соперника, искать свободные зоны на флангах, врываться в них из глубины. Что-то получилось, а что-то нет. Ребята на футбольном поле сами решают, когда нужно подержать мяч, а когда ускорить игру».

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