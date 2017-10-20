Штёгер: «Сейчас сложно обещать, что „Кёльн“ возьмёт реванш у БАТЭ»

Главный тренер «Кёльна» Петер Штёгер прокомментировал поражение своей команды от БАТЭ (0:1) в выездном матче группового этапа Лиги Европы:

«Больно и грустно. Вначале была равная игра, с обоюдными шансами. Нам даже казалось, что мы можем развернуть ход матча в свою пользу. Но не получилось, хотя моменты были. БАТЭ действовал очень грамотно, оперативно реагировал на наши ошибки. Временами игроки теряли позицию, проседали где-то в своих зонах, и соперник тут же надавливал на эти зоны.

Через две недели нам предстоит новая игра, уже в домашней обстановке. Сложно сейчас обещать реванш, но у нас есть 14 дней на подготовку к победе».

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