Хайнкес: «В матче с „Гамбургом“ надо подтвердить, что предыдущие 2 победы не случайны»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкесс поделился мнением о предстоящем матче с «Гамбургом» в чемпионате Германии:

«Это будет совершенно другой матч, нежели против „Селтика“. Эта команда намного лучше, чем показывают результаты. Мы едем к ним с уважением.

Мы должы продемонстрировать в гостях такой же сильный футбол и слаженную командную игру. Мы должны подтвердить неслучайность двух предыдущих результатов. Мы не должны довольствоваться собой. У нас был хороший старт, не более.

Мы провели два матча на ноль, но у соперников всё равно были моменты. Нам не хватает стабильности. Мы должны улучшить наши действия при обороне, согласованность при движении вперёд и назад. Поэтому нужно работать, работать и ещё раз работать!»

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