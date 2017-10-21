Конте: «Я доволен самоотдачей игроков, но не нашими результатами»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что доволен отношением своих футболистов к делу, но не может радоваться последним результатам команды:

«Мы делаем всё возможное для того, чтобы побеждать. Усилия и самоотдача игроков в матчах с „Манчестер Сити“ и „Ромой“ были положительным, но важно одерживать победы, и мы над этим работаем.

На данный момент, после двух поражений подряд, я доволен самоотдачей всех своих футболистов, но, если вы спросите меня о последних результатах, я не могу быть доволен. После двух поражений и одной ничьей ни один тренер не будет счастлив.

Ощущаю ли я давление? Каждый тренер ощущает давление, но я стараюсь полностью выкладываться на своей работе. Когда я возвращаюсь домой, то знаю, что отдал все силы ради игроков, болельщиков и клуба. Известно, что в футболе может произойти что угодно, но главное – продолжать работать».

Конте также посетовал на то, что в его команде остался только один здоровый полузащитник.

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