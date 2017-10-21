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Газизов: «Судейство в матче „СКА-Хабаровск“ - „Уфа“ оставляло желать лучшего»

сегодня, 14:45
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск2 : 2УфаУфаМатч завершен

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов остался недоволен судейством в матче 14-го тура РФПЛ с клубом «СКА-Хабаровск» (2:2). На 65-й минуте встречи полузащитник хабаровчан Георгий Наваловский остановил мяч обеими руками, за что получил желтую карточку. Футболисты «Уфы» остались недовольны данным решением арбитра и требовали показать игроку красную карточку.

«Судейство оставляет желать лучшего, бывают моменты, когда не дают желтую карточку, а тут не дали красную. Может быть, арбитр долго не судил и просто так перестраховался. Мое мнение, что была красная, поэтому мне бы хотелось, чтобы глава судейского корпуса высказал свое мнение, чтобы на будущее знать, какое это нарушение. Может, я и ошибаюсь, поэтому прошу просто разъяснить.

Что касается игры, пропустили два гола со стандартов, это не очень приятная ситуация. Но ребята молодцы, старались, выдали очень хороший второй тайм, смогли отыграться. Хорошо, что мы сыграли вничью, мы ей рады, потому что было очень тяжело».

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