Нигматуллин: «Ставлю сегодня на победу „Спартака“»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями перед сегодняшним матчем с «Амкаром».

«Сегодня будет серьёзная проверка для „Спартака“. Победа над „Севильей“ забрала много сил в психологическом плане. После матча был всплеск эмоций. Победа была исторической. После „Севильи“ у красно-белых не должно быть проблем с физическим состоянием. Важно, чтобы не было шапкозакидательских настроений. Уверен, что с профессионализмом всё нормально. Каррера настроит футболистов должным образом.

Ставлю на минимальную победу „Спартака“ — 1:0. „Амкар“ традиционно хорошо играет с лидерами, поэтому матч будет непростой. Считаю, что москвичи смогут снова стать первыми в чемпионате. Лидеры РФПЛ теряют очки. Надо этим пользоваться и подтверждать статус чемпионов страны».

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