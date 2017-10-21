Семак: «„Уфа“ сегодня должна была выигрывать»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал ничейный результат (2:2) в матче 14-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровском».

«Кротов вышел, чтобы усилить атакующие действия. Мы проигрывали, карточка у Тумасяна была, не стали рисковать. У нас и в первом тайме было много моментов, и во втором. Результатом расстроены. На мой взгляд, сегодня должны были выигрывать, но футбол есть футбол.

Стандарты - единственное, в чём мы сегодня не смогли разобраться, хотя они были абсолютно не сложные. В перерыве сказали ребятам, что мы ни в коем случае не должны проиграть.

Очень большое количество моментов создали, но нужно забивать, конечно».

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