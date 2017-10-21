Аленичев: «Рад, что просьбу подарить мне на день рождения победу ребята выполнили»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поблагодарил команду за победу над «Шинником» в матче 19-го тура ФНЛ:

«Очень рад, что ту просьбу, преподнести мне подарок на день рождения в виде победы, ребята выполнили, поблагодарил их за это.

Что касается игры, то, несмотря на такой крупный счет, нам было очень непросто. Знаю давно Александра Михайловича Побегалова, знаю какие команды у него каждый год сильные, что сегодня все и увидели. Очень хорошо выглядели в первом тайме, рад, что забили нападающие, но тот гол, который мы пропустили во втором тайме, не поддавался логике, он заставил понервничать. Та интрига, которая была после счета 2:1, хорошо, что Саша Ломакин ее убил через какое-то время красивейшим голом. Очень доволен содержанием игры и качеством футбола, которое показала моя команда. Абсолютно заслуженная победа!»

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