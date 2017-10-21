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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 9 тур
14:30 Матч завершен Челси 4:2 Уотфорд
17:00 69’ Хаддерсфилд 2:0 Ман Юнайтед
17:00 67’ Манчестер Сити 1:0 Бернли
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 13 тур
17:00 66’ Барнсли 0:0 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 9 тур
16:30 Матч завершен Боруссия М 1:5 Байер
16:30 Матч завершен Айнтрахт Ф 2:2 Боруссия Д
19:30 сегодня Гамбург -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
21:45 сегодня Наполи -:- Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 14 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Уфа
14:00 Матч завершен Тосно 1:1 Ростов
16:30 Матч завершен Рубин 0:0 Динамо М
19:00 сегодня Спартак М -:- Амкар
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14:00 Матч завершен Ротор 2:0 Томь
17:00 70’ Кубань 1:1 Крылья Советов
19:00 сегодня Зенит-2 -:- Волгарь
Франция. Лига 1 2017/2018, 10 тур
18:00 45’ Монако 1:0 Кан
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Аленичев: «Рад, что просьбу подарить мне на день рождения победу ребята выполнили»

сегодня, 17:23
ЕнисейЕнисей4 : 1ШинникШинникМатч завершен

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поблагодарил команду за победу над «Шинником» в матче 19-го тура ФНЛ:

«Очень рад, что ту просьбу, преподнести мне подарок на день рождения в виде победы, ребята выполнили, поблагодарил их за это.

Что касается игры, то, несмотря на такой крупный счет, нам было очень непросто. Знаю давно Александра Михайловича Побегалова, знаю какие команды у него каждый год сильные, что сегодня все и увидели. Очень хорошо выглядели в первом тайме, рад, что забили нападающие, но тот гол, который мы пропустили во втором тайме, не поддавался логике, он заставил понервничать. Та интрига, которая была после счета 2:1, хорошо, что Саша Ломакин ее убил через какое-то время красивейшим голом. Очень доволен содержанием игры и качеством футбола, которое показала моя команда. Абсолютно заслуженная победа!»

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Все комментарии
eaguar
сегодня в 17:31
С победой .
008Maximus
сегодня в 17:30
Тебя и СПАРТАК сегодня поздравит!!!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!!
ROMA DROGBA
сегодня в 17:27
Буду наедятся, что Енисей выйдет в РФПЛ. Стану регулярно ходить на игры
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