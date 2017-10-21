Парфенов: «Конечно, „Тосно“ хотелось выиграть у „Ростова“»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (1:1) в матче 14-го тура РФПЛ.

«Конечно, хотелось бы выиграть этот матч. Всё-таки три очка есть три очка. Соперник имел возможности, и у нас были хорошие возможности также. По отдаче ребят претензий нет, они отработали, вопросов нет. Для того, чтобы добавлять в качестве, есть тренировки.

У соперника после перерыва игра не изменилась. Не думаю, что двойная замена сыграла. Задача была не удержать, а развить этот результат. Были хорошие возможности и быстрые атаки, которые чуть-чуть не доводили до логики. Соперник не может давно выиграть, и они старались, с двойной энергией играли. Отсюда и такой результат».

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