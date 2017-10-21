Марков: «„Ростов“ - неприятный соперник»

Нападающий «Тосно» Евгений Марков прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1).

«Тяжелая игра. „Ростов“ – неприятный, организованный соперник, с ними тяжело играть. Забили быстрый гол. Затем на нас, видимо, начал давить этот гол, сели в оборону. Последнего паса не хватало. Владимир Бесчастных поработает с нами, улучшим. При счёте 1:0 соперник раскрылся, поэтому проходили контратаки. Во 2-м тайме выровняли игру, пропустили ненужный гол с пенальти. Не знаю, был ли он. Лучше бы мы выиграли и я не забил бы», - сказал Марков.

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