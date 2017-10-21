Гладилин: «Сегодня у „Спартака“ будет сложная игра»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями накануне матча с «Амкаром».

«Об эйфории, которая была в матче с „Севильей“, надо забыть. Сегодня будет очень сложная игра. „Амкар“ — это хороший клуб, которому необходимо набирать очки. Там работают грамотные специалисты, они целенаправленно готовили команду к этому противостоянию. Поэтому о ярком матче и речи быть не может. У „Спартака“ не будет такого же эмоционального подъёма и самоотдачи. В сегодняшней игре он сыграет за счёт тактики и класса.

Победа над „Севильей“ — это легендарная и выдающаяся победа. Но после такого результата обычно бывает спад, из-за которого у „Спартака“ сегодня может произойти подсознательная недооценка соперника. Игроки сейчас находятся в психологической эйфории, и у них сидит в голове мысль о том, что „Амкар“ они выше классом. Но это должно вылететь махом после стартового свистка. Если такого не произойдёт, то просто повторится история матча с „Тосно“ или со „СКА-Хабаровск“, где спартаковцы потеряли очки».



Ранее бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин также поделился ожиданиями перед сегодняшним матчем с «Амкаром».

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