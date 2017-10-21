Кучук: «Все считают, что команда может создаться за неделю, за две, но я так не считаю»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук в эфире канала «Наш футбол» подвел итоги матча 14-го тура РФПЛ с «Тосно» (1:1).

«„Тосно“ попытался продавить нас за счёт силового единоборства, доставкой верхом мяча на центральных нападающих, которые продавливали линию защиты. Мы боролись за результат, потому что можно иметь преимущество, а результата не иметь. Это положительный результат.

Всё придёт. Всему своё время. Все считают, что команда может создаться за неделю, за две, но я так не считаю. Мы идём своим путём.

Благодарен команде, что она не пала духом, включила скорости после перерыва и пыталась играть на победу».

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