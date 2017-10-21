Мутко обещает, что цена билетов на матчи России с Аргентиной и Испанией будет разумной

Цены на билеты на товарищеские матчи сборной России против команд Аргентины и Испании, которые пройдут в ноябре, будут разумными, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Хочу обратиться к болельщикам - в понедельник объявим билетную программу. Надо пользоваться услугами официальных операторов. Мы сделали разумную ценовую политику. А то уже 17 левых сайтов продают билеты по завышенным ценам».

11 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Аргентины в Москве на стадионе «Лужники», 14 ноября - с испанцами на стадионе «Санкт-Петербург».

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