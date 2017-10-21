Мутко обещает, что цена билетов на матчи России с Аргентиной и Испанией будет разумной

Цены на билеты на товарищеские матчи сборной России против команд Аргентины и Испании, которые пройдут в ноябре, будут разумными, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
«Хочу обратиться к болельщикам - в понедельник объявим билетную программу. Надо пользоваться услугами официальных операторов. Мы сделали разумную ценовую политику. А то уже 17 левых сайтов продают билеты по завышенным ценам».
11 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Аргентины в Москве на стадионе «Лужники», 14 ноября - с испанцами на стадионе «Санкт-Петербург».
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А чему тут удивляться,у нас полиция только с студентами и бабушками умеет на митингах "работать"
А эти перекупы ,как и казино менты крышуют и отчисляют тому же Мутко по воровской иерархической ступени.
"Боже Царя храни....
А чему тут удивляться,у нас полиция только с студентами и бабушками умеет на митингах "работать"
А эти перекупы ,как и казино менты крышуют и отчисляют тому же Мутко по воровской иерархической ступени.
"Боже Царя храни....
Слишком разный разум у чиновников и простых любителей футбола........
Слишком разный разум у чиновников и простых любителей футбола........
Так они наверное по контрамаркам пройдут.
Так они наверное по контрамаркам пройдут.
Асфальт который мы сделали прослужит долго.
Цена билета будет разумной!
Даже во всех предвыборных компаниях нет конкретики!!
СКОЛЬКО РУБЛЕЙ СКАЖИ!!! СКОЛЬКО ЛЕТ СКАЖИ!!! В чем дело???? ЭЭЭЭЭЭ!!!!
Асфальт который мы сделали прослужит долго.
Цена билета будет разумной!
Даже во всех предвыборных компаниях нет конкретики!!
СКОЛЬКО РУБЛЕЙ СКАЖИ!!! СКОЛЬКО ЛЕТ СКАЖИ!!! В чем дело???? ЭЭЭЭЭЭ!!!!