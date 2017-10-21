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16:30 25’ Айнтрахт Ф 0:1 Боруссия Д
19:30 сегодня Гамбург -:- Бавария
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21:45 сегодня Барселона -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 9 тур
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14:00 Матч завершен Тосно 1:1 Ростов
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Назаров: «Сегодня команде Карреры придется взламывать автобус „Амкара“»

сегодня, 16:07
СпартакСпартак-:-АмкарАмкар19:00 Не начался

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров поделился ожиданиями перед матчем с «Амкаром». 

«Волнуюсь за этот матч. К сожалению, „Спартак“ сейчас в таком состоянии. Нельзя прийти на игру с уверенностью в том, что всё будет хорошо. Даже в ближайшем кубковом противостоянии со „Спартаком-Нальчик“ я буду переживать.

Сомневаюсь, что после матча с „Севильей“ спартаковцы устали. В этой игре не было дополнительного времени, а была только масса положительных эмоций. А усталость через день-два проходит. Сегодня команде Карреры каким-то образом придётся взламывать „автобус“, который выстроит „Амкар“.

Все кричат, что „Спартак“ вернулся? На каждый роток не накинешь платок. Что хотят, то и кричат. На мой взгляд, он никуда и не уходил. Спартаковцы лишь взяли паузу, как это сделал „Ювентус“ в Италии и „Челси“ в Англии».

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин также поделился ожиданиями перед сегодняшним матчем.

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Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 16:39
Лучшая защита - это нападение...
Муслимыч мудрый человек и должен понимать что 90 минут обороны в гостях на "Открытии" - дело бессмысленное и неблагодарное......
Или ты приезжаешь за тремя очками(как хотел Анжи) или ты проигрываешь......

Удачи !!!

Неплохой шанс подняться с 12-го места на 7-е !!!!!!!!
Морозовский
сегодня в 16:25
Примерно то же свистели бомжи про "Арсенал".
VIPded
сегодня в 16:24
Нифигассе пауза на три пятилетки...)))
волгoдoн
сегодня в 16:19
Поваренку против тарасoвской бaлaнды предложат пермские рыбные пироги)
А он все об автобусе)
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