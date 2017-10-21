Назаров: «Сегодня команде Карреры придется взламывать автобус „Амкара“»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров поделился ожиданиями перед матчем с «Амкаром».

«Волнуюсь за этот матч. К сожалению, „Спартак“ сейчас в таком состоянии. Нельзя прийти на игру с уверенностью в том, что всё будет хорошо. Даже в ближайшем кубковом противостоянии со „Спартаком-Нальчик“ я буду переживать.

Сомневаюсь, что после матча с „Севильей“ спартаковцы устали. В этой игре не было дополнительного времени, а была только масса положительных эмоций. А усталость через день-два проходит. Сегодня команде Карреры каким-то образом придётся взламывать „автобус“, который выстроит „Амкар“.

Все кричат, что „Спартак“ вернулся? На каждый роток не накинешь платок. Что хотят, то и кричат. На мой взгляд, он никуда и не уходил. Спартаковцы лишь взяли паузу, как это сделал „Ювентус“ в Италии и „Челси“ в Англии».



Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин также поделился ожиданиями перед сегодняшним матчем.

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