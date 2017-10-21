Побегалов: «У „Енисея“ лучшая скорость в атакующих действиях в ФНЛ»

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал поражение от «Енисея» в матче 19-го тура ФНЛ:

«У нас последние годы с „Енисеем“ такие отношения, что выдаем веселые игры. В прошлом году выиграли мы два матча — 3:1 в Красноярске, 4:2 дома. Понятно, что критическая масса недовольства этими результатами должна была зашкаливать, мы были к этому готовы, но не оказались готовы к высокой по меркам ФНЛ скорости в атакующих действиях. В нашей лиге „Енисей“ - лучший в этом компоненте. Они сегодня были сильнее, прежде всего, в завершающей стадии, хотя позволили и нам создать несколько моментов, где нам не хватило мастерства, может, фарта. Сегодня, к сожалению для нас, был день „Енисея“».

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